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Кличко: кожний киянин, який буде мобілізований з грудня, отримає від міста 30 000 гривень

П'ятниця 01 грудня 2023 16:32
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Кличко: кожний киянин, який буде мобілізований з грудня, отримає від міста 30 000 гривень Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

З грудня Київ запровадить заохочувальні виплати для мешканців міста, які підуть служити до Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю", - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що на попередній сесії Київради були збільшені видатки на ЗСУ за програмою "Захисник Києва". Зокрема, 300 мільйонів гривень додатково передбачено для військових частин, які звернулися за допомогою.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка Київ збільшив видатки на підтримку сил безпеки та оборони до 6,2 млрд грн у 2023 році.

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Віталий Кличко Збройні сили України
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