Кличко: каждый киевлянин, мобилизованный с декабря, получит от города 30 000 гривен

С декабря Киев введет поощрительные выплаты жителям города, которые пойдут служить в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Киевсовет, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что на предыдущей сессии Киевсовета были увеличены расходы на ВСУ по программе "Защитник Киева". В частности, 300 миллионов гривен дополнительно предусмотрено для военных частей, которые обратились за помощью.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киев увеличил расходы на поддержку сил безопасности и обороны до 6,2 млрд грн в 2023 году.