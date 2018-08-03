Кличко: количество наружной рекламы в Киеве уменьшится

В Киеве разработали правила размещения наружной рекламы

Власти Киева вместе с владельцами рекламных компаний разработали правила размещения внешней рекламы в Киеве, теперь ее количество на улицах столицы уменьшится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone, сообщает пресс-служба мэра.

По его словам, в городе внедряют новую схему размещения наружной рекламы.

"Наша принципиальная позиция – количество рекламы на улицах столицы должно быть меньшим. Мы нашли компромисс между всеми ключевыми игроками рекламного рынка. И договорились о том, что наружной рекламы в городе должно быть меньше. Сегодня, например, вы не увидите в центре столицы так называемые растяжки, не увидите такого количества больших билбордов. Действуют принятые правила. Это будет касаться и метрополитена. Мы минимизируем количество рекламы, которая "закрывает" как вагоны метро, так и сами станции", - сказал мэр столицы.

По его словам, актуальным остается вопрос упорядочения размещения рекламы на транспорте. Кличко заявил, что он дал соответствующее поручение профильному заместителю Алексею Резникову и Управлению по вопросам рекламы КГГА по разработке в сжатые сроки схемы размещения рекламы на транспорте.

Ее, в частности, не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций. Также реклама не должна портить облик станций - памятников архитектуры.