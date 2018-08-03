Кличко: кількість зовнішньої реклами у Києві зменшиться

У Києві розробили правила розміщення зовнішньої реклами

Влада Києва разом з власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві, тепер її кількість на вулицях столиці зменшиться. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє прес-служба мера.

За його словами, в місті впроваджують нову схему розміщення наземної реклами.

"Наша принципова позиція – кількість реклами на вулицях столиці має бути меншою. Ми знайшли компроміс між усіма ключовими гравцями рекламного ринку. І домовилися про те, що зовнішньої реклами в місті повинно бути менше. Сьогодні, наприклад, ви не побачите в центрі столиці так звані розтяжки, не побачите такої кількості великих білбордів. Діють ухвалені правила. Це стосуватиметься і метрополітену. Ми мінімізуємо кількість реклами, яка "закриває" як вагони метро, так і самі станції", - сказав мер столиці.

За його словами, нагальним є питання впорядкування розміщення реклами на транспорті. Кличко заявив, що він дав відповідне доручення профільному заступнику Олексію Резнікову та Управлінню з питань реклами КМДА щодо розробки в стислі терміни схеми розміщення реклами на транспорті. Її, зокрема, не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій. Також реклама не повинна псувати вигляд станцій- пам‘яток архітектури.