Кличко: Київ став містом-побратимом з іще одним європейським містом - Загребом
Під час саміту мерів європейських міст Київ уклав угоду про побратимські відносини з Загребом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Сьогодні Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом. Угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем ми підписали під час саміту мерів європейських міст у Парижі", - повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що Загреб став 14-м містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Дякую нашим друзям та партнерам, які підтримують нас, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною", - наголосив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що під час Київського інвестиційного форуму Київ підписав угоду про побратимські відносини з Брюсселем.
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