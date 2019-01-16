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Кличко: кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю

Новости » Общество    16.01.2019 - 21:22
Кличко: кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю
Фото: кинотеатр "Киев" (УНИАН)

Все слухи относительно кинотеатра "Киев" Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц

Кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю - как кинотеатр. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

По словам Кличко, никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет. А все слухи относительно "Киева" Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц.

"Сегодня за аренду помещения кинотеатра "Киев" в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. И сегодня есть рыночная стоимость аренды такого помещения в центре города. Она гораздо выше. Я подчеркиваю - кинотеатр "Киев" должен работать эффективно, прозрачно и в интересах столичной общины. Все остальное - якобы о смене профиля деятельности - спекуляции", - сказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В конкурсе могут принимать участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок городская власть уже получила.

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