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Кличко: кінотеатр "Київ" працюватиме виключно за профілем

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 21:22
Кличко: кінотеатр "Київ" працюватиме виключно за профілем
Фото: кінотеатр "Київ" (УНІАН)

Всі чутки щодо кінотеатру "Київ" Кличко назвав спекуляцією зацікавлених осіб

Кінотеатр "Київ" буде працюватиме виключно за профілем - як кінотеатр. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко відповідаючи на питання журналістів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

За словами Кличка, жодних торгівельно-розважальних центрів у цьому приміщенні не буде. А всі чутки щодо "Києва" Кличко назвав спекуляцією зацікавлених осіб.

"Сьогодні за оренду приміщення кінотеатру "Київ" до міського бюджету сплачують щомісяця всього 47 тисяч гривень. Договір з нинішнім орендарем  був укладений ще в 1999 році. І сьогодні є ринкова вартість оренди такого приміщення в центрі міста. Вона набагато вища. Я наголошую - кінотеатр "Київ" має працювати ефективно, прозоро і на користь столичної громади. Все інше - нібито про зміну профілю діяльності - спекуляції", - сказав Кличко. 

Мер столиці нагадав, що вже оголосили відкритий конкурс на право оренди майнового комплексу кінотеатру. У конкурсі можуть брати участь будь-які підприємці, в тому числі і попередній орендар. Кілька заявок міська влада вже отримала. 

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Новини України Віталий КличкоКиївкинотеатр
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