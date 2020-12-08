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Кличко в Киевсовете показал, как объединить все партии вокруг мэра и интересов горожан, - эксперт

Киев, Вторник 08 декабря 2020 18:30
Кличко в Киевсовете показал, как объединить все партии вокруг мэра и интересов горожан, - эксперт
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Виталий Кличко фактически показал, что способен консолидировать Киевсовет для решения насущных проблем киевлян.

Об этом написал политический эксперт Вадим Карасев в Facebook.

По его словам, в ближайшее время необходимо принимать бюджет на следующий год.

"Это понимают в Киеве. Сегодня Кличко в Киевсовете показал, как объединить все партии вокруг мэра и интересов горожан. Без скандалов избраны секретарь совета, замы Кличко по КГГА и руководство комиссий. Примечательно, что Кличко удалось добиться консенсуса депкорпуса и достигнуть практически единогласного голосования политических оппонентов по принципиальным вопросам. Фактически, Кличко показал, что способен консолидировать Киевсовет для решения насущных проблем киевлян", - написал Карасев.

По мнению эксперта, ситуация в Киеве разительно отличается от остальной Украины.

"Новоизбранные местные советы "в огне": драки, блокирование трибун, хитровыдуманные схемы дерибана, феерические заявления мэров, от которых волосы дыбом. Самая большая опасность в том, что год заканчивается и необходимо принимать местные бюджеты на следующий год, который будет не менее сложным, чем этот", - подчеркнул Карасев.

Как известно, сегодня Киевсовет назначил четырех новых заместителей мэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали назначение на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопива ("Европейская солидарность"), Алексея Кулебы, Елены Говоровой ("Слуга народа") и Константина Усова ("Европейская солидарность").

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Новости Украины Политика Виталий КличкоКиевсовет

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