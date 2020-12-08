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Кличко в Київраді показав, як об'єднати всі партії навколо мера та інтересів городян, - експерт

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 18:30
Кличко в Київраді показав, як об'єднати всі партії навколо мера та інтересів городян, - експерт
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Віталій Кличко фактично показав, що здатний консолідувати Київраду для вирішення нагальних проблем киян.

Про це написав політичний експерт Вадим Карасьов у Facebook.

За його словами, найближчим часом необхідно приймати бюджет на наступний рік.

"Це розуміють у Києві. Сьогодні Кличко в Київраді показав, як об'єднати всі партії навколо мера та інтересів киян. Без скандалів обрані секретар ради, заступники Кличко по КМДА і керівництво комісій. Примітно, що Кличко вдалося домогтися консенсусу депкорпусу та досягти практично одностайного голосування політичних опонентів з принципових питань. Фактично, Кличко показав, що здатний консолідувати Київраду для вирішення нагальних проблем киян", - написав Карасьов.

На думку експерта, ситуація в Києві разюче відрізняється від решти України.

"Новообрані місцеві ради "в огні": бійки, блокування трибун, хітровигадані схеми дерибану, феєричні заяви мерів, від яких волосся дибки. Найбільша небезпека у тому, що рік закінчується і необхідно приймати місцеві бюджети на наступний рік, який буде не менш складним, ніж цей", - наголосив Карасьов.

Як відомо, сьогодні Київрада призначила чотирьох нових заступників мера з питань здійснення самоврядних повноважень.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва ("Європейська солідарність"), Олексія Кулебу, Олену Говорову ("Слуга народу") та Костянтина Усова ("Європейська солідарність").

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