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Кличко: в Киеве заканчивается капремонт пяти станций скоростного трамвая

Новости » Инфраструктура    26.08.2019 - 18:30
Кличко: в Киеве заканчивается капремонт пяти станций скоростного трамвая
Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

В Киеве ремонтируют станции скоростного трамвая Борщаговской ветки

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как проходит капитальный ремонт станций скоростного трамвая Борщаговской ветви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео на Facebook Кличко.

"Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветви: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая", – написал Кличко.

Друзья! Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветви: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая. Это будут современные и комфортные станции. На них уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли. Также обустроили станции тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета. Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру - капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В общем линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются свыше 150 тысяч пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно быстрее.

Опубликовано Кличко - мэр Понедельник, 26 августа 2019 г.

По его словам, это будут современные и комфортные станции. На них уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли.

Также обустроили станции тактильной плиткой для пассажиров с нарушениями зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

"Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру – капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В общем линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются свыше 150 тысяч пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно быстрее", – отметил мэр столицы.

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Новости Украины Виталий КличкотрамвайКиев
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