Кличко: у Києві закінчується капремонт п’яти станцій швидкісного трамваю

Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

У Києві триває ремонт станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як відбувається капітальний ремонт станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео на Facebook Кличка.

"Тривають активні ремонтні роботи, аби на початку осені пасажири громадського транспорту вже знову могли користуватися послугами швидкісного трамваю. Ми закінчуємо капітальний ремонт одразу п’яти станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки: Гната Юри, Гарматна (НАУ), проспект Перемоги, Польова та Політехнічна", – написав Кличко.

Друзі! Тривають активні ремонтні роботи, аби на початку осені пасажири громадського транспорту вже знову могли користуватися послугами швидкісного трамваю. Ми закінчуємо капітальний ремонт одразу п’яти станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки: Гната Юри, Гарматна (НАУ), проспект Перемоги, Польова та Політехнічна. Це будуть сучасні та комфортні станції. На них вже проклали нові комунікації, оновили трамвайні рейки, зробили нові платформи, вхідні групи та вестибюлі. Також облаштували станції тактильною плиткою для пасажирів з вадами зору. На кожній станції працюватиме пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановлюють термінали готівкового та безготівкового розрахунку. Ми ремонтуємо не тільки станції, оновлюємо також навколишню інфраструктуру - капітально ремонтуємо підземні переходи та тротуари. Загалом лінією швидкісного трамваю щодобово користуються понад 150 тисяч пасажирів. Тому ми робимо все можливе, аби закінчити ремонтні роботи якомога швидше. Опубліковано Кличко - мер Понеділок, 26 серпня 2019 р.

За його словами, це будуть сучасні та комфортні станції. На них вже проклали нові комунікації, оновили трамвайні рейки, зробили нові платформи, вхідні групи та вестибюлі.

Також облаштували станції тактильною плиткою для пасажирів із вадами зору. На кожній станції працюватиме пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановлюють термінали готівкового та безготівкового розрахунку.

"Ми ремонтуємо не тільки станції, оновлюємо також навколишню інфраструктуру – капітально ремонтуємо підземні переходи та тротуари. Загалом лінією швидкісного трамваю щодобово користуються понад 150 тисяч пасажирів. Тому ми робимо все можливе, аби закінчити ремонтні роботи якомога швидше", – зазначив мер столиці.