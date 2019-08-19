Кличко: в Киеве продолжается очистка улиц от незаконной рекламы

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Кличко показал видео очищения Киева от рекламы

Мэр Киева Виталий Кличко показал выдео "уборки" Киева от незаконной рекламы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы продолжаем очищать город от засилья рекламы. И я благодарен, что нам в этом помогают неравнодушные киевляне! Недавно, например, в КП "Киевреклама" обратились жители нового микрорайона на улице Бориса Гмыри. Там "находчивые" предприниматели, с нарушениями и незаконно, разместили на фасадах домов свои рекламные конструкции. Во время проверки инспекторы выявили 259 таких конструкций. И на днях демонтировали их", - отметил мэр столицы.

Друзья! Мы продолжаем очищать город от засилья рекламы. И я благодарен, что нам в этом помогают неравнодушные киевляне! Недавно, например, в КП "Киевреклама" обратились жители нового микрорайона на улице Бориса Гмыри. Там "находчивые" предприниматели, с нарушениями и незаконно, разместили на фасадах домов свои рекламные конструкции. Во время проверки инспекторы выявили 259 таких конструкций. И на днях демонтировали их. Интересно, что несколько предпринимателей, получив предупреждение о демонтаже, пытались «договориться» с инспекторами. Но, это не помогло. Нередки случаи, когда владельцы незаконных конструкций силой пытаются остановить работники «Киеврекламы». Тогда приходится вызывать на помощь полицию. Также мы продолжаем убирать большие билборды с улиц столицы. Например, на прошлой неделе на проспекте Валерия Лобановского демонтировали 78 наземных рекламных конструкций. 4 года назад я инициировал «уборка» Киева от рекламы. Вместе с основными операторами рынка рекламы мы разработали и начали воплощать новую схему размещения рекламы в столице - как на фасадах домов, так и вдоль дорог. Результатом стало существенное уменьшение наземных рекламных средств (билбордов). Тогда их было более 12 тысяч. Сегодня же - 4750. И мы приближаемся к предельной цифры, которую определили с операторами рынка, - 4390. Опубликовано Кличко - мэр Воскресенье, 18 августа 2019 г.

Он сообщил, что несколько предпринимателей, получив предупреждение о демонтаже, пытались "договориться" с инспекторами. Но, по словам Кличко, это не помогло. Он отметил, что нередки случаи, когда владельцы незаконных конструкций силой пытаются остановить работников "Киеврекламы". В таких случаях приходится вызывать на помощь полицию.

Кличко отметил, что в столице продолжают убирать и большие билборды. Например, на прошлой неделе на проспекте Валерия Лобановского демонтировали 78 наземных рекламных конструкций.

"4 года назад я инициировал "уборку" Киева от рекламы. Вместе с основными операторами рынка рекламы мы разработали и начали воплощать новую схему размещения рекламы в столице - как на фасадах домов, так и вдоль дорог. Результатом стало существенное уменьшение наземных рекламных средств (билбордов). Тогда их было более 12 тысяч. Сегодня же - 4750. И мы приближаемся к предельной цифре, которую определили с операторами рынка, - 4390", - подчеркнул мэр Киева.