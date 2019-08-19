Кличко: у Києві триває очищення вулиць від незаконної реклами

Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Кличко показав відео очищення Києва від реклами

Мер Києва Віталій Кличко показав выдео "прибирання" Києва від незаконної реклами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ми продовжуємо очищувати місто від засилля реклами. І я вдячний, що нам у цьому допомагають небайдужі кияни! Нещодавно, наприклад, до КП "Київреклама" звернулися мешканці нового мікрорайону на вулиці Бориса Гмирі. Там "кмітливі" підприємці, з порушеннями і незаконно, розмістили на фасадах будинків свої рекламні конструкції. Під час перевірки інспектори виявили 259 таких конструкцій. І днями демонтували їх", - зазначив мер столиці.

Друзі! Ми продовжуємо очищувати місто від засилля реклами. І я вдячний, що нам у цьому допомагають небайдужі кияни! Нещодавно, наприклад, до КП "Київреклама" звернулися мешканці нового мікрорайону на вулиці Бориса Гмирі. Там "кмітливі" підприємці, з порушеннями і незаконно, розмістили на фасадах будинків свої рекламні конструкції. Під час перевірки інспектори виявили 259 таких конструкцій. І днями демонтували їх. Цікаво, що декілька підприємців, отримавши попередження про демонтаж, намагалися «домовитися» з інспекторами. Але, це не допомогло. Трапляються й випадки, коли власники незаконних конструкцій силою намагаються зупинити працівників «Київреклами». Тоді доводиться викликати на допомогу поліцію. Також ми продовжуємо прибирати великі білборди з вулиць столиці. Наприклад, минулого тижня на проспекті Валерія Лобановського демонтували 78 наземних рекламних конструкцій. 4 роки тому я ініціював «прибирання» Києва від реклами. Разом з основними операторами ринку реклами ми напрацювали і почали втілювати нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. Результатом стало суттєве зменшення наземних рекламних засобів (білбордів). Тоді їх було понад 12 тисяч. Сьогодні ж - 4750. І ми наближаємося до граничної цифри, яку визначили з операторами ринку, - 4390. Опубліковано Кличко - мер Неділя, 18 серпня 2019 р.

Він повідомив, що декілька підприємців, отримавши попередження про демонтаж, намагалися "домовитися" з інспекторами. Але, за словами Кличка, це не допомогло. Він зазначив, що трапляються й випадки, коли власники незаконних конструкцій силою намагаються зупинити працівників "Київреклами". У таких випадках доводиться викликати на допомогу поліцію.

Кличко наголосив, що в столиці продовжують прибирати і великі білборди. Наприклад, минулого тижня на проспекті Валерія Лобановського демонтували 78 наземних рекламних конструкцій.

"4 роки тому я ініціював "прибирання" Києва від реклами. Разом з основними операторами ринку реклами ми напрацювали і почали втілювати нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. Результатом стало суттєве зменшення наземних рекламних засобів (білбордів). Тоді їх було понад 12 тисяч. Сьогодні ж - 4750. І ми наближаємося до граничної цифри, яку визначили з операторами ринку, - 4390", - підкреслив мер Києва.