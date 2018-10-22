Кличко: в Киеве будет сделано все возможное для качественных и безопасных дорог

Фото: Виталий Кличко на семинаре (kiev.klichko.org)

Кличко назвал один из приоритетов в работе властей Киева

Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры Киева является одним из главных приоритетов в работе столичных властей. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия семинара по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, организованного Всемирной дорожной ассоциацией, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской городской государственной администрацией и независимой инициативой CoST, сообщает пресс-служба Кличко.

"Я рад приветствовать всех присутствующих на первом в Украине международном семинаре по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором. И спасибо, что такое мероприятие проходит в нашем городе", - сказал Кличко.

Он напомнил, что в конце июня Киев стал первой столицей в Европе, которая получила членство во Всемирной дорожной ассоциации. Ведь в организации представлены преимущественно страны на уровне правительств.

Кличко отметил, что в течение последних четырех лет развитие транспортной и дорожной инфраструктуры является одним из главных приоритетов работы столичной власти.

"Ремонт дорог, строительство новых транспортных развязок, удобный общественный транспорт, развитие велоинфраструктуры – это стратегическое направление для развития нашего города на ближайшие годы. Ведь качественные и безопасные дороги и эффективная логистика - это показатель развитости и комфортности жизни, составляющая инвестиционной и туристической привлекательности города", - добавил Кличко.

Он напомнил, что за два предыдущих года в городе капитально отремонтировали более 500 километров дорог. В этом году запланировано обновить еще 300 километров. Всего же в Киеве 1667 километров автодорог.

По словам городского головы, столичная власть получила в наследство заброшенную инфраструктуру, которую сегодня активно обновляет.

"Сегодня мы ремонтируем дороги, которые не видели капремонта по 20, 30 а то и 40 лет! В каком они должны быть состоянии? Мы в наследство получили и катастрофическую ситуацию с состоянием мостов и путепроводов. Провели проверку, во время которой выявили, что более 70 объектов находятся в предаварийном состоянии", - отметил Кличко, добавив, что задача городской власти - в максимально короткие сроки сделать все, чтобы отремонтировать проблемные объекты.

"Для нас проведение такого семинара - это возможность учиться у лучших, перенимать крайне необходимый для нас опыт, внедрять в городах Украины передовые современные технологии", - подчеркнул Кличко.

Во вторник специалисты дорожной отрасли из разных стран мира продолжат общение и определение планов работы Всемирной дорожной ассоциации на следующие 4 года в Колонном зале КГГА.