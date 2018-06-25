Кличко: Киев вошел в Мировую ассоциацию автомобильных магистралей

Киев - первая столица в Европе, которая стала отдельным субъектом Ассоциации

Киев получил членство в Мировой ассоциации автомобильных магистралей. Сертификат о получении членства мэру столицы Виталию Кличко передал заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль, сообщает пресс-служба мэра.

"Сегодня у нас приятная новость. Киев получил от Всемирной ассоциации автомобильных магистралей сертификат об официальном вступлении нашего города, как субъекта, в Ассоциацию. Киев стал еще на шаг ближе к глобальной информации про дорожную инфраструктуру - безопасную, современную и комфортную. К тому же, город Киев – первая столица в Европе, которая стала отдельным субъектом Ассоциации, в основном в организации представлены на уровне правительств. И мы будем использовать все преимущества платформы, которой является Мировая ассоциация автомобильных магистралей, для того, чтобы и дальше развивать дорожную инфраструктуру Киева", - отметил мэр.

Кличко отметил, что ремонт дорог является одним из основных направлений усилий столичной власти. Он напомнил, что только за последние четыре года в Киеве было капитально отремонтировано более 667 километров столичных автодорог и проездов, а это почти 40% от общей протяженности дорог в столице.

"За два последних года отремонтировано более 500 километров дорог. И наша задача в ближайшие годы – кардинально переломить ситуацию с дорогами в столице", - подчеркнул мэр Киева и добавил, что в планах столичных властей на этот год отремонтировать не менее 300 километров дорог.

С представителями Мировой ассоциации автомобильных магистралей столичные власти обсудили ряд важных вопросов. В частности, вопрос безопасности дорог и создание комфортной транспортной инфраструктуры.

Также Кличко заверил, что Киев будет надежным партнером Ассоциации. “Мы договорились, что у нас будет лист вопросов и задач на следующий год, и мировая Ассоциация будет нам помогать”, - подчеркнул Кличко.

В свою очередь, в Мировой ассоциации автомобильных магистралей отметили, что рады приветствовать украинскую столицу среди членов организации.

"Я рад передать вам этот сертификат членства потому, что я знаю, как серьезно Киев работает над обновлением дорожной и транспортной инфраструктуры”, - сказал заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль.

Он также пояснил, что Украина продемонстрировала свою заинтересованность в сотрудничестве с организацией, однако на сотрудничество с Киевом в Мировой ассоциации автомобильных магистралей возлагают особые надежды.

"Украина действительно демонстрирует свою заинтересованность, и уже стала активным членом технического комитета Ассоциации. Было восстановлено заинтересованность со стороны министра инфраструктуры, от города. Мы считаем, что очень важно, чтобы крупные города были членами Ассоциации. Поэтому мы рады, что Киев присоединился к организации”, - отметил заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль.

Также стороны договорились, что уже в конце октября в Киеве состоится международный семинар Всемирной ассоциации автомобильных магистралей.