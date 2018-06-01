Кличко: Киев вкладывает в качественное образование детей более трети бюджета города

Кличко убежден, что инвестиции в образование - инвестиции в будущее

Инвестиции в образование детей – это инвестиции в наше будущее. Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время Международного форума муниципалитетов, дружественных к детям и молодежи, сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко уверен, что от того, какие условия будут созданы для обучения детей, какое образование они получат, будет зависеть и будущее города и государства.

Он отметил, что очень важно, чтобы "дети росли в комфортной среде, понимали, что их любят и о них заботятся, чтобы дети имели доступ к качественному образованию, получали надлежащее медицинское обслуживание".

По словам Кличко, один из залогов успешного будущего детей – это качественное образование, в которое столичная власть сегодня вкладывает больше трети бюджета города – более 14 миллиардов гривен.

"Образование - это очень важная вещь. Это инвестиции в наше будущее. От того, какие условия будут созданы для обучения детей, какое образование они получат, зависит будущее и нашего города, и нашего государства", - добавил он.

Мэр отметил, что только за последние три года в Киеве было открыто 17 новых учреждений образования.

И если три года назад очередь в детские сады в столице составляла почти 15 тысяч детей, то сегодня - 4 тысячи. "Одна из моих задач как городского головы - чтобы в ближайшие годы очереди в детские сады не было", - отметил Кличко.

По развитию транспорта, который был бы комфортным для детей, городской голова отметил, что сегодня столичная власть работает, в частности, над развитием велоинфраструктуры, которой будут пользоваться не только взрослые, но и дети. "И наша задача, чтобы велоинфраструктура была удобной и безопасной", - сказал мэр.

Также в городе, подчеркнул мэр, уделяется значительное внимание спортивному развитию детей: есть множество секций и кружков, где дети могут развиваться.

Кличко рассказал, что столичная власть заботится и о детях с ограниченными возможностями, чтобы они получали надлежащую реабилитацию и лечение. Так, в мае на базе санатория "Салют" в Пуще-Водице заработало уникальное реабилитационное отделение санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью. Лечение и реабилитация в санатории – бесплатные.

"Мы делаем все возможное, чтобы инвестировать в самое важное, что у нас есть - в наших детей. И уделяем этому большое внимание”, - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что взрослым стоит прислушиваться к детям, ведь они генерируют новые и креативные идеи и решения.

В конце марта Ассоциация городов Украины совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и правительством Украины подписали меморандум "Общество, дружественное к детям и молодежи". Целью его подписания стало возобновление инициативы "Общество, дружественное к детям и молодежи", которая действовала в отдельных областях Украины с 2006 года.

Инициатива предусматривает защиту 5 базовых прав ребенка: право на признание, уважение и справедливое обращение; право быть услышанными, право на охрану здоровья, образование и социальную защиту; право на безопасность; право на детство.

Инициатива работает с 1996 года. Планируется, что АГУ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ будет помогать общинам получить статус "Общество, дружественное к детям и молодежи".

Благодаря, в частности, АГУ, к инициативе присоединилось 156 общин.