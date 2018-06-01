Кличко: Київ вкладає у якісну освіту дітей більше третини бюджету міста

Кличко переконаний, що інвестиції в освіту - інвестиції в майбутнє

Інвестиції в освіту дітей – це інвестиції в наше майбутнє. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час Міжнародного форуму муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді, повідомляє прес-служба КМДА.

Кличко впевнений, що від того, які умови будуть створені для навчання дітей, яку освіту вони отримають, залежатиме і майбутнє міста та держави.

Він відзначив, що дуже важливо, аби діти зростали в комфортному середовищі. Розуміли, що їх люблять, та про них піклуються. Щоб діти мали доступ до якісної освіти, отримували належне медичне обслуговування.

За словами Кличка, одна із запорук успішного майбутнього дітей – це якісна освіта, в яку столична влада сьогодні вкладає більше третини бюджету міста – понад 14 мільярдів гривень. "Освіта - це дуже важлива річ. Це інвестиції в наше майбутнє. Від того, які умови будуть створені для навчання дітей, яку освіту вони отримають, залежатиме майбутнє і нашого міста, і нашої держави", - додав він.

Мер зауважив, що тільки за останніх три роки у Києві було відкрито 17 нових закладів освіти.

І якщо три роки тому черга в дитячі садки в столиці складала майже 15 тисяч дітей, то сьогодні - 4 тисячі. "Одне з моїх завдань як міського голови - щоб в найближчі роки черги в дитячі садки не було", - наголосив Кличко.

Щодо розвитку транспорту, який був би комфортним для дітей, міський голова зауважив, що сьогодні столична влада працює, зокрема, над розвитком велоінфраструктури, якою будуть користуватися не тільки дорослі, а й діти. "І наше завдання, щоб велоінфраструктура була зручною та безпечною", - сказав мер.

Також в місті, наголосив мер, приділяється значна увага спортивному розвитку дітей: є безліч секцій та гуртків, де діти можуть розвиватися.

Кличко розповів, що столична влада дбає і про дітей з обмеженими можливостями, аби вони отримували належну реабілітацію та лікування. Так, у травні на базі санаторію "Салют" у Пущі-Водиці запрацювало унікальне реабілітаційне відділення санаторно-курортного лікування для дітей з інвалідністю. Лікування та реабілітація в санаторії – безкоштовні.

"Ми робимо все можливе, щоб інвестувати у найважливіше, що у нас є, - в наших дітей. І приділяємо цьому велику увагу”, - підкреслив Віталій Кличко.

Він також зауважив, що дорослим варто дослухатися до дітей, адже вони генерують нові та креативні ідеї і рішення.

Наприкінці березня Асоціація міст України спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та урядом України підписали меморандум "Громада, дружня до дітей та молоді". Метою його підписання стало відновлення ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді", яка діяла в окремих областях України з 2006 року.

Ініціатива передбачає захист 5 базових прав дитини: право на визнання, повагу та справедливе ставлення; право бути почутими; право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист; право на безпеку; право на дитинство.

Ініціатива працює з 1996 року. Планується, що АМУ у співпраці з ЮНІСЕФ допомагатиме громадам отримати статус "Громада, дружня до дітей та молоді".

Завдяки, зокрема, АМУ, до ініціативи долучилось 156 громад.