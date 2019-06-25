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Кличко: Киев поможет с документами обманутым вкладчикам Войцеховского

Новости » Общество    25.06.2019 - 12:12
Кличко: Киев поможет с документами обманутым вкладчикам Войцеховского
Фото: встреча с инициативной группой (kiev.klichko.org)

Кличко встретился с инициативной группой обманутых вкладчиков

Городская власть готова содействовать в получении необходимых разрешений, чтобы обманутые вкладчики Войцеховского могли самостоятельно закончить строительство своего жилья. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой обманутых вкладчиков строительной аферы, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Я благодарен за вашу конструктивную позицию. Мы видим, что вы готовы брать ответственность и совершить все необходимые действия, которые не были осуществлены застройщиком-аферистом. Для легализации объектов жилья, оформления земельных участков, получения технических условий для подключения к инженерным сетям. Для возможности достройки и ввода ваших домов в эксплуатацию. Мы вместе, шаг за шагом, решаем эту проблему. Город в конструктивном сотрудничестве готов вам содействовать", - заявил мэр Киева.

Он дал поручение профильным заместителям изучить вопрос о возможности уменьшения финансовой нагрузки на обманутых вкладчиков за подключение к инженерным сетям. Мэр обратился к инициативной группе с просьбой создать "дорожную" карту, где четко прописать этапы и сроки строительства.

Кличко также подчеркнул, что столичная власть неоднократно обращалась и к правительству, и к депутатам Верховной рады с тем, чтобы решить вопрос обманутых вкладчиков на законодательном уровне.

"Чтобы такие аферы не повторялись, нужно менять законодательство. Мы должны воспользоваться опытом, который десятилетиями воплощают в других странах. Там реальными распорядителями объектов являются банки. Все операции по приобретению жилья осуществляют только через финансовые учреждения, чем минимизируют риски потерять инвестиции в жилье", - подчеркнул мэр столицы.

Во время встречи активисты также отметили, что их проблему некоторые политические силы пытаются использовать в своих целях. В частности, накануне парламентских выборов некоторые кандидаты в депутаты подстрекают людей к различным акциям, чтобы получить свои сомнительные дивиденды.

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