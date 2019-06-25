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Кличко: Київ допоможе з документами ошуканим вкладникам Войцеховського

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 12:12
Кличко: Київ допоможе з документами ошуканим вкладникам Войцеховського
Фото: зустріч з ініціативною групою (kiev.klichko.org)

Кличко зустрівся з ініціативною групою ошуканих вкладників

Міська влада готова сприяти в отриманні необхідних дозволів, аби ошукані вкладники Войцеховського могли самостійно закінчити будівництво свого житла. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з ініціативною групою ошуканих вкладників будівельної афери, передає РБК-Україна з посиланням прес-службу мера.

"Я вдячний за вашу конструктивну позицію. Ми бачимо, що ви готові брати відповідальність і вчинити всі необхідні дії, що не були здійснені забудовником-аферистом. - Для легалізації  об‘єктів житла, оформлення земельних ділянок, отримання технічних умов для підключення до інженерних мереж. Для можливості добудови та введення ваших будинків в експлуатацію, - наголосив Кличко. - Ми разом, крок за кроком, вирішуємо цю проблему. Місто в конструктивній співпраці готове вам сприяти", - заявив мер Києва.

Він дав доручення профільним заступникам вивчити питання щодо можливості зменшення фінансового навантаження на ошуканих вкладників за підключення до інженерних мереж. Мер звернувся до ініціативної групи з проханням створити "дорожню" карту, де чітко прописати етапи та терміни будівництва.

Кличко також наголосив, що столична влада неодноразово зверталася і до уряду, і до депутатів Верховної ради з тим, аби вирішити питання ошуканих вкладників на законодавчому рівні.

"Аби такі афери не повторювалися, треба змінювати законодавство. Ми маємо скористатися досвідом, що десятиліттями втілюють в інших країнах. Там реальними розпорядниками об’єктів є банки. Всі операції щодо придбання житла здійснюють тільки через фінансові установи, чим мінімізують ризики втратити інвестиції у житло", - підкреслив мер столиці.

Під час зустрічі активісти також зазначили, що їх проблему деякі політичні сили намагаються використати в своїх цілях. Зокрема, напередодні парламентських виборів деякі кандидати в депутати підбурюють людей до різноманітних акцій, аби отримати свої сумнівні дивіденди.

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