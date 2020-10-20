Кличко: Киев дополнительно выделил 1 млн грн на антисептики и маски для "скорой" на Святошино

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи № 8 в Святошинском районе.

Об этом он рассказал во время онлайн пресс-конференции.

"Проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи № 8 в Святошинском районе. Это - одно из 22 отделений столичной скорой, обслуживает почти 180 тысяч жителей Святошинского района. Капитальный ремонт в помещении не осуществляли более 40 лет. И оно было в очень "печальном" состоянии. В этом году мы обновили отделение, сделали его красивым и современным. Удобным для наших медиков - и для работы, и для отдыха", - сказал Кличко.

Он сообщил, что на это из бюджета столицы выделили 30 млн грн. Также для отделения закупили медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, антисептиков на свыше 1 млн грн.

"Это, кстати, единственная станция скорой, где обустроили даже небольшой фитнес-зал. Мы работаем над тем, чтобы все отделения скорой помощи, отделения наших медучреждений выглядели современно. И имели все, чтобы оказывать квалифицированную помощь киевлянам. Городская власть делает все возможное, чтобы в сегодняшних условиях защитить здоровье и жизни жителей столицы. Киев выделяет средства на закупку необходимых средств защиты и препаратов в больнице. Обустраивает дополнительные койки в медучреждениях для лечения больных коронавирусом. Осуществляем и доплаты медикам из бюджета города. Ремонтируем отделения и улучшаем условия работы для наших медиков. Потому что понимаем, что им сегодня - сложней всего", - подчеркнул мэр столицы.

Он заметил, что только на вызовы к пациентам с подтвержденным заболеванием коронавируса ежесуточно выезжают 10 бригад скорой помощи. И еще 5 бригад - ездят на вызовы к таким больным днем.

С начала пандемии эти бригады совершили более 14 тысяч выездов к больным с диагнозом и с подозрением на СOVID-19. И госпитализировали почти 12 тысяч таких пациентов.

В целом же экстренную медицинскую помощь киевлянам и гостям города предоставляют в среднем 168 бригад медиков, которые работают днем. И 136 бригад - ночью. Ежесуточно они осуществляют до 2 тысяч выездов. Ежегодно - в среднем более 600 тысяч.

"Понятно, что нагрузка на медработников - большая. И их нужно поддерживать. Создавать достойные условия труда и оплаты за нее. И мы продолжаем это делать", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине с начала пандемии подтвердили коронавирус уже в 303 638 человек. В понедельник подтвердили 4 766 новых случаев заражения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введено при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.