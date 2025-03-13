Кличко ініціював пакет рішень для попередження можливих зловживань із землею

"Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Будуть звільнені директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій, директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина", - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, плануються звільненні в комунальному обʼєднанні "Київзеленбуд". Зокрема, гендиректора Юрія Бахмата, першого заступника гендиректора Олексія Лукаша, заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гори.

Раніше зі своїх посад в КМДА були звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич та заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

"Заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа. Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр". Також фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради. Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення", - наголосив Віталій Кличко.

Також мер повідомив про реорганізацію в КМДА та перевірку земельних рішень Київради.

"У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані", - сказав Кличко.

Він також анонсував пакет рішень для недопущення зловживань в подальшому.

"Вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього, ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об’єктів майна, розташованих на них. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА", - підкреслив мер.