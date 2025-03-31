Кличко і мер Тулузи обговорили відновлення Києва: подробиці

"Зустрівся з мером міста-побратима Києва – Тулузи, Жаном-Люком Муденком та делегацією мерії Тулузи. Продовжуємо розвивати економічні та культурні зв’язки між містами. Київ готовий долучитися до співпраці в майбутніх спільних проєктах. Це стосується і підтримки у відбудові української столиці. Зокрема відновленні об'єктів інфраструктури, пошкоджених агресором. Аби закріпити співпрацю, підписали з мером Тулузи Декларацію міст-побратимів з нагоди 50-ї річниці дружніх зв'язків між містами", - повідомив Кличко.

Також мери Києва та Тулузи вшанували пам’ять Героїв-захисників та поклали квіти до Меморіалу полеглим киянам-захисникам. Крім того, Кличко та Муденк прогулялися "скляним мостом" та висадили дерево на алеї дружби на Володимирській гірці.

Віталій Кличко подякував французьким партнерам за допомогу.

"Подякував за допомогу, яку Тулуза надає Києву. Зокрема, за генератори й зарядні станції, які українська столиця отримала в 2024 році і встановила в пунктах обігріву, в освітніх закладах, оснастила укриття в школах, дитсадках, міських лікарнях", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером та представниками великого бізнесу Німеччини. Зокрема, з виробниками дронів. Кличко наголошував на необхідності радикально посилити допомогу Україні.