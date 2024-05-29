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Кличко: громада Києва передала 92 бригаді на Харківський напрямок дрони, пікапи та вантажівки

Фото: Кличко передав 92 окремій штурмовій бригаді дрони та нові автомобілі (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав 92 окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка дрони та нові автомобілі від громади Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Сьогодні від громади столиці передали бійцям 92-ї бригади ЗСУ, які б’ються з ворогом на Харківщині, 38 нових авто. Зокрема, 34 пікапи JAC T6 та 4 військових вантажівки Daewoo Novus", - написав Віталій Кличко.

Мер додав. що бійці 92 ОШБр отримали також дрони від столичної громади.  

"На кошти, виділені з бюджету Києва, для 92-ї бригади придбали 112 одиниць БПЛА. А саме: 72 дрони Mavic 3, 20 дронів Mavic 3T Thermal. Більша частина з них - уже на фронті. І сьогодні передали ще 20 дронів DJI Matrice 350 RTK та два десятки Mavic 3", - зазначив Кличко.

Віталій Кличко підкреслив, що гроші на автомобільну техніку та БПЛА були виділені в рамках міської цільової програми «Захисник Києва».

"Цього року на оснащення 92-ї бригади столиця спрямувала вже 97 млн грн. Місто й надалі допомагатиме всім нашим Захисникам наближати Перемогу!", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко поїхав на Харківщину та привіз допомогу захисникам Вовчанська та Куп’янська. Дрони та автомобілі від киян та мера отримали чотири військових підрозділи. 

Також Віталій Кличко передав від громади столиці понад 800 дронів бійцям 112 бригади ТрО Києва та повідомив про виділення додаткових коштів з бюджету на оснащення військового підрозділу.

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КиївВіталий Кличко