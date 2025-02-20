Кличко в Європарламенті закликав ЄС посилити підтримку України

Нагородження відбулося під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів.

"В Європарламенті закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. І, отримуючи премію імені мера Павла Адамовича, підкреслив, що це - відзнака не тільки моєї роботи, як мера Києва. Це - визнання відданості цінностям свободи і демократії, героїзму всього українського народу, який майже три роки бʼється за свою державність. За принципи і безпеку демократичного світу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що мер Гданська Павел Адамович також відстоював принципи демократії і демонстрував, що лідерство - не тільки про управління.

"Лідерство - це насамперед про людяність, солідарність і служінням людям. Особливо тим, які цього потребують найбільше. І це сьогодні повинні розуміти й світові лідери, політики, коли ухвалюють рішення щодо допомоги й солідарності з Україною. Бо справедливість на боці України", - наголосив Кличко.

Премію імені мера Гданська Павла Адамовича, якого було вбито у 2019 році під час виконання ним державних обов’язків, було започатковано за ініціативи Європейського комітету регіонів, міста Гданська та міжнародної мережі ICORN. Цією премією нагороджують за видатний внесок у зміцнення демократії, захист прав людини та громадянську солідарність.

Мера Києва Віталія Кличка було номіновано на премію ім. Павла Адамовича "за виняткове лідерство у сприянні громадянській активності навіть серед екстремальних випробувань війни".

Жюрі відзначило, що новаторські підходи Віталія Кличка до громадянської активності та його боротьба за права людини роблять його світовим символом мужності. А також, що як мер української столиці він є символом мужнього опору українських мерів агресії в цілому.

Як повідомлялося, під час перебування в Брюсселі Віталій Кличко зустрівся з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном. Йшлося про посилення зусиль європейських партнерів, особливо після останніх заяв високопосадовців США.

Крім того, Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та обговорив подальшу співпрацю двох міст та нові спільні проєкти. Також Кличко домовився про передачу Києву 2 000 бронежилетів для захисту працівників екстрених служб.