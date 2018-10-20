Кличко: движение во время ремонта Шулявского путепровода будут перекрывать частично

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Активные ремонтные работы на путепроводе начнутся в ноябре

Движение автомобилей во время ремонта Шулявского путепровода будут перекрывать только частично. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", передает пресс-служба.

По словам мэра, активные ремонтные работы на путепроводе начнутся в ноябре и продлятся примерно полтора года.

"Мы начинаем реконструкцию Шулявского путепровода. Движение автомобилей будет перекрывать только частично. И обязательно будем информировать киевлян, как лучше объехать этот объект во время его реконструкции. Объем работ очень большой. Но мы должны за полтора года справиться", - сказал мэр.

Кличко также отметил, что в столице продолжается масштабный ремонт дорог. Активные работы, в частности, продолжаются на проспекте Палладина. Ремонт этой важной транспортной артерии планируют закончить в следующем году.

Уже открыто движение по обновленной улице Заболотного. Продолжаются работы на улице Алматинской и путепроводе на ней, улицах Семьи Кульженков, Туполева, на проспекте Правды, бульваре Вацлава Гавела. Скоро начнут капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры и улицы Чернобыльской.

"Я держу вопрос ремонта дорог на контроле. Сегодня мы идем согласно графику. Еще несколько недель продолжатся активные работы, пока позволяют погодные условия, - подчеркнул мэр столицы".

Кличко отметил, что на многих, так называемых переходных, объектах начаты работы, которые будут закончены в следующем году.

"Но могу сказать: сегодня киевляне видят, что дороги в городе уже выглядят иначе. Например, совсем другой вид имеют проспекты Победы и Воздухофлотский, бульвары Тараса Шевченко и Дружбы народов, Русановская набережная, Кольцевая дорога и много других улиц столицы", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что во время капитального ремонта дорог осуществляют замену подземных коммуникаций, устанавливают новое современное освещение.