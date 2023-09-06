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Кличко домовився з німецькими партнерами про відновлення аеропорту "Київ"

Середа 06 вересня 2023 19:03
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Кличко домовився з німецькими партнерами про відновлення аеропорту "Київ" Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-зустріч з керівництвом компанії Fraport, яка керує багатьма європейськими аеропортами. Обговорювалося повоєнне відновлення українських аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Поспілкувався онлайн з виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте. Fraport - один з найбільших операторів аеропортів Європи. Обговорили подальшу співпрацю. В тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема, й муніципального аеропорту столиці "Київ" імені І. Сікорського", - заявив Кличко.

Також Штефан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву в якості благодійної допомоги 100 000 євро, повідомив Кличко.

Мер Києва подякував Німеччині за підтримку і допомогу та запросив пана Шульте відвідати Київ.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та обговорив наступний Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в листопаді в бельгійській столиці.

Також Віталій Кличко зустрічався з головою Федерального міністерства фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та обговорював допомогу Україні у придбанні необхідної зброї.

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Київ Віталий Кличко
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