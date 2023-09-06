ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко договорился с немецкими партнерами о возобновлении аэропорта "Киев"

Среда 06 сентября 2023 19:03
UA EN RU
Кличко договорился с немецкими партнерами о возобновлении аэропорта "Киев" Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-встречу с руководством компании Fraport, управляющей многими европейскими аэропортами. Обсуждалось послевоенное возобновление украинских аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. Fraport - один из крупнейших операторов аэропортов Европы. Обсудили дальнейшее сотрудничество. В том числе помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном возобновлении и налаживании работы украинских аэропортов. В частности, и муниципального аэропорта столицы "Киев" имени И. Сикорского", - заявил Кличко.

Также Штефан Шульте сообщил, что возглавляемая им компания передаст Киеву в качестве благотворительной помощи 100 000 евро, сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Германию за поддержку и помощь и пригласил г-на Шульте посетить Киев.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и обсудил следующий инвестиционный форум Киева, который состоится в ноябре в бельгийской столице.

Также Виталий Кличко встречался с главой Федерального министерства финансов Германии Кристианом Линднером и обсуждал помощь Украине в приобретении необходимого оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут