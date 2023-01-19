Кличко в Давосе вручил Джонсону награду "Почетный гражданин Киева"

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему награду "Почетный гражданин города Киева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook .

"Пообщался в Давосе с великим другом Украины Борисом Джонсоном. У него была возможность вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет одобрил в конце ноября прошлого года. Награду Борису вручил в Украинском доме в Давосе", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что Борис Джонсон продолжает помогать Украине.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", - подчеркнул Кличко.

В свою очередь, британский политик заверил в дальнейшей поддержке Украины до полной победы.

"Путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас - продолжать поддерживать Украину танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина - свободная, суверенная, независимая европейская страна", - сказал Джонсон.