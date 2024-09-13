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Кличко в Берліні зустрівся з Шольцем: говорили про далекобійну зброю та посилення санкцій проти РФ

Фото: Кличко в Берліні зустрівся з Шольцем (t.me/vitaliy_klitschkо)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час заходу Bild 100. Говорив про важливість допомоги Україні далекобійною зброєю та підвищення дієвості санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. У розмові з Олафом Шольцем підкреслили, що незмінна підтримка Німеччини вкрай важлива для України. Допомога, зокрема, далекобійною зброєю, сьогодні критично необхідна! А будь-які поступки Путіну не зупинять його в подальших загарбницьких прагненнях. Уже не тільки щодо України. І це наші партнери повинні чітко розуміти. Не менш важливе й запровадження більш суворого режиму санкцій, ліквідація лазівок, які в ньому знаходить РФ", - заявив Віталій Кличко.

Bild 100 – престижний щорічний захід, на який німецьке видання й видавництво Axel Springer збирає найвпливовіших людей - політиків, представників бізнесу, громадського сектору, культури.

Цьогоріч у неформальному спілкуванні взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрідріх Мерц, премʼєр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст, премʼєр Баварії Маркус Зьодер, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, мери Берліна Кай Вегнер та Гамбурга - Петер Ченчер, повідомив Віталій Кличко.

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Віталий КличкоОлаф Шольц