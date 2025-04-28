Кличко бере участь у Конгресі ЄНП, де обговорюватимуть безпеку Європи і підтримку України

"Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Місцеве самоврядування відіграє ключову роль у цій боротьбі - у стійкості наших громад, у відбудові міст, у забезпеченні допомоги людям. Наш голос має звучати нині на всіх міжнародних платформах. Бо майбутнє України - це майбутнє всієї європейської спільноти", - наголосив Віталій Кличко.

Конгрес ЄНП (EPP Congress 2025) збере лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Учасники обговорюватимуть ключові виклики для Європи, підтримку України у війні проти російської агресії та подальше посилення європейської єдності.

Під час Конгресу мер Києва проведе низку зустрічей із європейськими лідерами та партнерами, щоб обговорити подальшу підтримку України, зміцнення стійкості українських міст та плани їх повоєнного відновлення.

Передбачається, що Конгрес ЄНП стане важливою платформою для координації спільних дій у захисті демократичних цінностей, безпеки на європейському континенті, у протистоянні екстремізму та популізму.

Європейська народна партія – найбільша та найвпливовіша загальноєвропейська політична сила, заснована у 1976 році. Налічує 84 партії-члена та партнера з 43 країн, захищає цінності та принципи сильної і демократичної, прозорої та об’єднаної Європи. ЄНП послідовно підтримує цілісність та суверенітет нашої країни, а також рух України до ЄС.

Партія УДАР є асоційованим членом Європейської народної партії та входить до неї вже понад десять років - з 2013-го.