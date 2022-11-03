UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко: атаки РФ на інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлія Бойко

Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в інтервʼю німецькому телеканалу N-TV.

"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.

Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін.

"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Києва, в разі надзвичайних ситуацій місто готується розгорнути більше тисячі пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Також міська влада Києва вже закупила додаткові електрогенератори та замовила потужні обігрівачі - теплові пушки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоВторгнення Росії до України