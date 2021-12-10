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Кличко: АГУ призывает Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 17:47
Кличко: АГУ призывает Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Ассоциация городов Украины обратилась к правительству установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры города. Из-за стремительного роста цен на электричество громады вынуждены сокращать жизненно важные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева, главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко.

"Стремительный рост цен на электричество и его поставку обусловливает критическое увеличение расходов местных бюджетов на обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы - учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения. Ассоциация городов Украины призывает правительство обеспечить установление фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и учреждений социальной сферы, а также коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, в 2021 году органы местного самоуправления потратили на электроэнергию для бюджетных учреждений 2,5 млрд грн, то есть на 40% больше, чем в 2020 году. Хотя предоставление услуг по образованию, здравоохранению и социальному обеспечению являются делегированными государством полномочиями, напомнил глава АГУ.

Кличко: АГУ призывает Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений

"Такая ситуация приводит к сокращению финансирования других жизненно важных расходов. Также возникла угроза бесперебойному функционированию предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению", - отметил Виталий Кличко.

Правление Ассоциации городов Украины одобрило обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об установлении фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий 10 декабря. На заседании присутствовал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал вернуть более 30 млрд грн теплокоммунэнерго, предусмотренные меморандумом с местными общинами, который от Ассоциации городов Украины подписал ее глава Виталий Кличко.

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Виталий Кличко Ассоциация городов Украины
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