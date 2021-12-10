ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличко: АМУ закликає Кабмін встановити фіксований тариф на електрику для бюджетних установ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 17:47
Кличко: АМУ закликає Кабмін встановити фіксований тариф на електрику для бюджетних установ Фото: мер Києва Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Асоціація міст України звернулася до уряду встановити фіксований тариф на електрику для бюджетних установ і комунальних підприємств, які утримують об’єкти критичної інфраструктури міста. Через стрімке зростання цін на електрику громади змушені скорочувати життєво важливі видатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва, голови Асоціації міст України Віталія Кличка.

"Стрімке зростання цін на електрику та її постачання зумовлює критичне збільшення видатків місцевих бюджетів на забезпечення електроенергією об’єктів соціальної сфери - закладів освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Асоціація міст України закликає уряд забезпечити встановлення фіксованого тарифу для бюджетних закладів та установ соціальної сфери, а також комунальних підприємств, які утримують об’єкти критичної інфраструктури", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, у 2021 році органи місцевого самоврядування витратили на електроенергію для бюджетних установ 2,5 млрд грн, тобто на 40% більше, ніж у 2020 році. Хоча надання послуг з освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення є делегованими державою повноваженнями, нагадав очільник АМУ.

Кличко: АМУ закликає Кабмін встановити фіксований тариф на електрику для бюджетних установ

"Така ситуація призводить до скорочення фінансування інших життєво важливих видатків. Також виникла загроза безперебійному функціонуванню підприємств, що надають послуги із централізованого водопостачання", - зазначив Віталій Кличко.

Правління Асоціації міст України схвалило звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо встановлення фіксованого тарифу для бюджетних установ та комунальних підприємств 10 грудня. На засіданні був присутній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Як повідомлялось, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв повернути більше 30 млрд грн теплокомуненерго, передбачені меморандумом з місцевими громадами, який від Асоціації міст України підписав її голова Віталій Кличко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Ассоциация городов Украины
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет