У Кличко к 1 сентября установят почти полтысячи велопарковок возле школ

Фото: велопарковка на территории учебного заведения (kyivcity.gov.ua)

На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений

С 1 сентября учителя и ученики столичных школ, которые отдают предпочтение велосипедам, будут иметь возможность оставить свой двухколесный транспорт на велопарковке.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек вблизи столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работа активно продолжается и к 1 сентябрю еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - сказал Осипов.

Напомним, этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева.

В целом на всех объектах установят 678 велопарковок.