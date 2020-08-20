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У Кличка до 1 вересня встановлять майже півтисячі велопарковок біля шкіл

Київ, Четвер 20 серпня 2020 17:26
У Кличка до 1 вересня встановлять майже півтисячі велопарковок біля шкіл
Фото: велопарковка на території навчального закладу (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів

Із 1 вересня вчителі та учні столичних шкіл, які надають перевагу велосипедам, матимуть змогу залишити свій двоколісний транспорт на велопарковці.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

"До початку навчального року завершимо встановлення велосипедних стійок поблизу столичних шкіл. На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів. Роботи активно тривають і до 1 вересня ще 81 столичну школу обладнаємо місцями для велосипедів. Таким чином загальна кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485", - сказав Осипов.

Нагадаємо, цього літа триває встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва.

Загалом на всіх об’єктах встановлять 678 велопарковок.

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