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Клички передали 100 дронів захисникам Авдіївки

Фото: брати Клички передали 100 дронів захисникам Авдіївки (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Віталій та Володимир Клички передали 100 дронів 47 бригаді, яка обороняє Авдіївку. Ще декілька партій безпілотників в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників, які брати Клички придбали для ЗСУ.

"Ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА", - наголосив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони.

"Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень", - підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомив Віталій Кличко, у 2023 році Київ спрямував на допомогу захисникам 10% бюджету міста.

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АвдіївкаВіталий Кличко