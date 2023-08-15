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У Кличка розповіли про відновлення рівня води та благоустрій озера Синє

Фото: у Кличка розповіли про відновлення рівня води та благоустрій озера Синє (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Восени розпочнуться роботи із розчистки та благоустрою озера Синє в Подільському районі, яке обміліло. Нині головна мета проекту - розчистка озера на глибину 5 метрів і наповнення водойми природним шляхом, наступним кроком буде благоустрій території навколо озера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександра Возного, передає прес-служба КМДА.

"У комунального підприємства "Плесо" є розроблений фахівцями проєкт, яким передбачається розчистка озера Синє на глибину 5 метрів, відновлення його гідрологічного режиму через відкриття підземних джерел і наповнення водою природним шляхом. Окрім того, столична влада планує виконати розчищення з’єднувальної протоки та об’єднати озеро в кільце для зрівнювання рівнів води та запобігання застою", - зазначив Возний.

За його словами, основна мета зараз - наповнити озеро водою. Наступного року буде проведений благоустрій, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності.

"Ревіталізацію озера Синє розпочнуть після проходження низки технічних процедур. Виконавця робіт мають визначити до середини вересня, а самі роботи на об’єкті стартують не пізніше жовтня поточного року. Розчистка та благоустрій водойми фінансуватиметься зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи", - наголосив Возний.

Він також нагадав, що сам проєкт ревіталізації озера неодноразово обговорювався на численних зустрічах з місцевими мешканцями житлового масиву Виноградар, які опікуються питанням озера.

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КМДАКиїв