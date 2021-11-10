Кличко о разделении должностей мэра Киева и главы КГГА: "как два водителя в одной машине"

Попытки Банковой разделить должности городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации антиконституционны и могут закончиться для столицы трагически. Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что намерен отстаивать законность и защищать права киевлян на самоуправление.

"Можете себе представить, когда два водителя в одной машине, которая движется, начинают дергать за руль. Один в одну, другой в другую сторону. Есть очень большая опасность, что эта машина далеко не проедет. Или до первого перекрестка. И закончиться может трагически. Это может нарушить систему управления в городе", - сказал Кличко.

Он объясняет попытки разделить должности желанием власти Зеленского взять Киев под свой контроль, поскольку сделать это во время выборов не удалось.

"Еще Наполеон сказал: кто владеет Парижем - владеет Францией. В данном случае есть огромное желание руководить столицей. Но были местные выборы, представитель "Слуги народа" принимал участие в данных выборах и занял 5-е место. Поэтому шанс был, но киевляне не доверили, не дали такое право", - отметил мэр Киева.

Кличко напомнил, что разделение должностей - это нарушение Конституции. И высказал уверенность, что президент как гарант Конституции не пойдет на нарушение Основного закона.

"Если будет сниматься с поста волевым решением, то это нарушение Конституции. Я надеюсь, там грамотные юристы подсказали, что этого нельзя делать. И сейчас собираются проводить закон о столице. Который тоже будет нарушать Конституцию. Но это уже не президент будет, а хотят сделать это через парламент. Под видом децентрализации, реформ и т. д.", - сказал Кличко.

Лидер партии "УДАР" заявил, что будет всеми доступными методами защищать законность и права местного самоуправления.

"Если мы задекларировали европейское направление развития, если мы хотим быть европейской страной, европейским городом - то должны быть европейские стандарты. А разрушение местного самоуправления, которое является базисом демократии, - я считаю, что это очень грубое нарушение. В этом случае я буду бороться. Есть хорошая пословица: Never give up. Никогда не сдавайся. Поэтому если кто-то думает, что Кличко опустит руки, - они ошибаются", - сказал мэр Киева.