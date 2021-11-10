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Кличко о разделении должностей мэра Киева и главы КГГА: "как два водителя в одной машине"

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Київ, Середа 10 листопада 2021 13:24
Кличко о разделении должностей мэра Киева и главы КГГА: "как два водителя в одной машине" Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Спроби Банкової розділити посади міського голови Києва та голови Київської міської держадміністрації антиконституційні та можуть закінчитися для столиці трагічно. Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко заявив, що має намір відстоювати законність та захищати права киян на самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кличка Дмитру Гордону.

"Можете собі уявити, коли два водії в одній машині, що рухається, починають смикати за кермо. Один в один, інший в інший бік. Є дуже велика небезпека, що ця машина далеко не проїде. Або до першого перехрестя. І закінчитись може трагічно. Це може порушити систему управління у місті", - сказав Кличко.

Він пояснює спроби розділити посади бажанням влади Зеленського взяти Київ під свій контроль, оскільки зробити це під час виборів не вдалося.

"Ще Наполеон сказав: хто володіє Парижем - володіє Францією. У цьому випадку є величезне бажання керувати столицею. Але були місцеві вибори, представник "Слуги народу" брав участь у цих виборах та посів 5-е місце. Тому шанс був, але кияни не довірили, не надали таке право", - зазначив мер Києва.

Кличко нагадав, що розділення посад - це порушення Конституції. І висловив упевненість, що президент як гарант Конституції не піде на порушення Основного закону.

"Якщо зніматиметься з посади вольовим рішенням, то це порушення Конституції. Я сподіваюся, що там грамотні юристи підказали, що цього не можна робити. І зараз збираються проводити закон про столицю. Який також порушуватиме Конституцію. Але це вже не президент буде, а хочуть зробити це через парламент. Під виглядом децентралізації, реформ тощо", - сказав Кличко.

Лідер партії "УДАР" заявив, що всіма доступними методами захищатиме законність і права місцевого самоврядування.

"Якщо ми задекларували європейський напрямок розвитку, якщо ми хочемо бути європейською країною, європейським містом - то мають бути європейські стандарти. А руйнація місцевого самоврядування, яке є базисом демократії, - я вважаю, що це дуже грубе порушення. У цьому випадку я боротимуся. Є гарне прислів'я: Never give up. Ніколи не здавайся. Тому якщо хтось думає, що Кличко опустить руки, - вони помиляються", - сказав мер Києва.

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Кличко розповів про конфлікт із Януковичем під час Революції гідності.

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Віталий Кличко Місцеве самоврядування
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