Кличка нагородили премією за права людини ім. Франца Верфеля

Мер Києва Віталій Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля. Він також обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом подальшу підтримку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Києва Віталія Кличка.

Він висловив вдячність німецькому фонду "Центр проти вигнань" за відзначення премією за права людини імені Франца Верфеля, церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта - Паульскірхе.

"Звертаючись до гостей заходу, я підкреслив, що ця премія - відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи", - заявив Кличко.

Мер Києва наголосив, що сьогодні критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні - більш суворих санкцій проти Росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.

"Тільки оперативні ефективні дії допоможуть зупинити агресора. Єдина й сильна Європа неможлива без вільної та успішної України! Як і всі українці, я вірю в наше спільне європейське демократичне майбутнє! Головною цінністю якого є людина, її свободи і права. Зокрема, на мирне і безпечне життя", - наголосив Кличко.



Кличко отримав премією за права людини ім. Франца Верфеля (kyiv.klichko.org)

В церемонії нагородження взяли участь голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, премʼєр Гессена Борис Рейн і Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зустріч Кличка з Пісторіусом

Також відбулася окрема зустріч Віталія Кличка з міністром оборони Борисом Пісторіусом, в ході якої вони говорили про подальшу підтримку України.

"Я зазначив, що в сьогоднішніх надзвичайних обставинах наші партнери мають діяти більш рішуче. Часу на роздуми і вагання немає! Потрібні такі дії в підтримці України, щоб позбавити Путіна військової ініціативи, можливості диктувати свої умови. Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню", - розповів Кличко.



Кличко зустрівся з Пісторіусом (kyiv.klichko.org)

Він також наголосив, що необхідною умовою для економічного відновлення України є надійні гарантії безпеки.

"Йдеться не тільки про відбудову того, що зруйнував агресор. Україна має продовжити процес реформ. Своєї трансформації в справді демократичну, економічно розвинену державу. Повноправного члена ЄС. Про це говорять і наші партнери. І в боротьбі саме за таку державу гинуть сьогодні наші відважні захисники", - написав Кличко.

Що відомо про премію

Премія за права людини німецького Фонду "Центр проти вигнань", як зазначило журі, визнає відданість мера Києва Віталія Кличка свободі, демократії та правам людини - як в Україні, так і на міжнародній арені.