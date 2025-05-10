Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

Мер Києва Віталій Кличко з нагоди Дня Європи традиційно зустрівся з 25 послами та дипломатами іноземних держав. Подякував за допомогу і закликав посилити підтримку України у критичний момент війни.

"Вдячний партнерам за підтримку та допомогу, яку вони продовжують надавати в цей драматичний для України час. І ця допомога має бути посилена, бо у війні настав критичний момент. Конкретні дії, посилення санкцій проти Росії, все необхідне Україні для захисту - спільно ми маємо зупинити Путіна! Бо війна в Україні стосується і кожного європейця. Зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів нашої держави", - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив незворотність європейського шляху України і важливість збереження демократичних надбань.

"Україна, яка бореться за своє європейське майбутнє, не повинна втратити демократичних здобутків. Має дотримуватися принципів демократичної держави. Поваги до прав і свобод громадян, розвивати місцеве самоврядування. Українці показали світові свою силу та стійкість. І ми платимо високу ціну за прагнення бути частиною ЄС. Тому наш шлях - незворотній! Україна - це Європа", - наголосив Віталій Кличко.