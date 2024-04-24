У Кличка ініціюють законодавчі зміни для збереження культурної спадщини: штрафи від 850 тисяч

"Значна кількість об’єктів культурної спадщини у Києві, та й в Україні загалом, перебуває у занедбаному стані через недоброчесних власників. Практично по кожній третій пам’ятці виявляються порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Але на сьогодні місто немає дієвих механізмів впливу на власників таких об’єктів через недосконале законодавство. Для того, щоб змінити ситуацію Київ ще п’ять років тому пропонував внести зміни до відповідного законодавства, але нас не чули… Можливо цього разу на рівні ТСК все ж вийде зрушити це питання. Тож вчора передала наші законопроєкти голові ТСК", - повідомила Ганна Старостенко.

КМДА, зокрема, пропонує збільшити штрафи за неналежне утримання власниками об’єктів культурної спадщини, встановивши їх на рівні від 850 тис. до 1,7 млн грн. Також пропонується на законодавчому рівні передбачити можливість примусового викупу містом пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню. А за злочини проти культурної спадщини має бути передбачена кримінальна відповідальність, упевнені в КМДА.

Також в умовах війни потребує негайної ратифікації Конвенція Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями, яку Україна підписала ще у 2017 році, зазначила заступниця Віталія Кличка.

"Тимчасова комісія в Раді, що створили з метою політичною тиску на місцеве самоврядування, насправді могла б допомогти і зробити хоча б раз щось корисне. Наприклад, вирішити низку питань з порятунку культурної спадщини, які роками не вирішуються через ігнор народними обранцями. Саме це, а не штовханина в кулуарах, має бути в основі роботи нардепів у рамках ТСК. Замість махати руками, народні обранці з правлячої партії могли б залишити хоч одну позитивну згадку про себе - виконати свої прямі обов’язки та захистити культурну спадщину столиці: зробити те, що залежить саме від них", - наголосила Старостенко.