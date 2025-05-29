"Клавіатура стала зброєю": Британія інвестує понад 1 млрд доларів в кібернаступ на Росію

Британія створює нове кіберкомандування, яке проводитиме наступальні операції проти ворожих держав, зокрема Росії. На розвиток хакерських потужностей та ШІ уряд виділяє понад 1 мільярд фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив, що британські військові витратять понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, що прирівнюється до близько 1 300 000 000 доларів, на штучний інтелект та команду хакерів.

Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами, такими як Росія, і попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".

Як стало відомо, такі "наступальні операції" проводитимуться через нове Кібернетичне та електромагнітне командування, яке також контролюватиме інвестиції у модернізовані системи наведення з використанням штучного інтелекту "павутини знищення", що з’єднує військові системи.

На запитання, чи Міністерство оборони нарощує свої можливості для атаки на ворожі держави, такі як Росія та Китай, пан Гілі відповів ствердно.