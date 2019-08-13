Классика в саду

Джаз и латиноамериканская музыка в серии бесплатных концертов на ВДНГ

С каждым новым днем в классическую музыку влюбляется все больше людей. С каждым новым днем разрушается все больше мифов и стереотипов связанных с ней. С каждым новым днем классика всех жанров становится более доступной. Не обязательно воспринимать ее слишком серьезно и слушать исключительно в концертных залах, ведь можно просто наслаждаться где угодно и когда угодно. Именно с таким месседжем команда ВДНГ начала серию бесплатных концертов классической музыки в яблоневом саду. Отныне теплыми вечерами здесь звучит джаз и латиноамериканская музыка в живом выполнении мини-оркестра.

17 августа в «Пикник Саду» на ВДНГ Fantastic Jazz Band сыграет латиноамериканскую классику в рамках тематического концерта Latin Shadows. Гостей ожидает очаровывающий микс огненных ритмов и сказочных гармоний южноамериканского континента. Прозвучат пьесы бразильской и афро-кубинской музыкальной культуры.

Немного погодя, а именно 14 сентября, историю продолжит концерт «Місячне сяйво». В программе — любимые свинговые стандарты, баллады и блюзовые композиции 30-х - 50-х годов. Романтичная и страстная, простая и одновременно сложная музыка. Ее простота — в прекрасных мелодиях и совершенной гармонии. Ее сложность — в безудержной экспрессии, насквозь пронизанной обнаженным блюзовым нервом, соединенным с виртуозной импровизацией. Традиционный джаз в его самом искреннем, «непопсовом» виде представят, снова же, музыканты Fantastic Jazz Band.

Напомним, что все началось с золотой эпохи джаза. 20 июля в рамках концерта Swing That Music каждый желающий мог услышать инструментальные композиции Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Бенни Гудмена в исполнении Fantastic Jazz Band. Вечер выдался столь удачным, что организаторы решили подобные концерты сделать хорошей традицией.

Latin Shadows: 17 августа, ВДНГ, Пикник Сад

Місячне сяйво: 14 сентября, ВДНГ, Пикник Сад

Вход свободный!