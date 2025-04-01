Класичний пікап Isuzu Dragon Max перетворили на спорткар: подробиці

Наприклад, на машині встановили занижену підвіску. Іншою характерною рисою нового авто стала світлодіодна оптика. Решітка радіатора також обзавелася підсвічуванням. Довершують образ невеликий спойлер на кормі та 17-дюймові чорні колеса з низькопрофільними шинами.

У салоні замість аналогових шкал перед водієм встановлений цифровий дисплей приладів, причому він має режим відображення часу пройденого кола. На центральній консолі розташований великий екран медіасистеми. Весь інтер'єр рестомоду обшитий алькантарою та прикрашений вуглепластиком. Встановлено нові крісла із розширеною бічною підтримкою.

Проте головна особливість рестомоду Isuzu Dragon Max захована під капотом. На машину встановили найновіший турбодизель MaxForce об'ємом 2,2 літра, який з'явився у сучасного пікапа Isuzu D-Max минулого року. У стандартному виконанні цей двигун розвиває 163 к.с. та 400 Нм, але спеціально для рестомоду віддачу двигуна довели до 220 к.с. та 550 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат". Оригінальний двигун Dragon Max розвивав лише 100 сил.

Публічний показ рестомоду Isuzu Dragon Max відбувся на міжнародному автосалоні в Бангкоку. Подальша доля проекту незрозуміла, так само як не опублікована і ціна пікапу.