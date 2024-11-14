Класичний Mercedes-Benz перетворили на справжній суперкар

Прообразом для нього виступив седан омологації Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, до розробки якого доклала руку компанія AMG. Донорами для рестомодів стануть зовсім не оригінальні Evo II (їх випущено всього 502 екземпляри) і навіть не простіші седани Mercedes-Benz 190E 2.5-16, а звичайніші машини покоління W201, яких ще тисячі по всьому світу.

Від вихідної машини залишається лише голий кузов: його попередньо "роздягають" до силового каркаса, який зачищають, підсилюють і піддають гальванічній оцинковці. Після фарбування до кузова пристиковують виготовлені наново підрамники, виконані зі сталі, алюмінію та вуглепластика. Всі зовнішні панелі та аеродинамічний обвіс теж вуглепластикові. У результаті така конструкція має вдвічі більшу жорсткість на кручення, ніж оригінальний кузов, від якого залишається лише чверть деталей.

HWA Evo має подвійні поперечні важелі спереду та ззаду, які уніфіковані з болідами серії DTM. Вони доповнені стабілізаторами поперечної стійкості H&R. Можна вибрати між сталевими або карбон-керамічними гальмівними дисками, їх діаметр – 380 мм спереду та 360 мм ззаду. Їм у пару покладено шестипоршневі та чотирипоршневі механізми відповідно. Встановлено сучасну ESP фірму Bosch з індивідуальними налаштуваннями.

Колісна база сто дев'яностих збільшена на 50 мм: передня вісь зсунута вперед, адже в межах бази втиснуть допрацьований бітурбомотор Mercedes-Benz V6 на 3,0 літра. Його віддача в базовому варіанті – 450 к.с. та 550 Нм, а при замовленні пакету Affalterbach потужність досягає 500 к.с. Шестиступінчаста КПП віднесена до задньої осі. Максимальна швидкість базової версії – 270 км/год, а з пакетом Affalterbach рестомод розганяється до 300 км/год.

Ціни на рестомоди HWA Evo починаються з 714 тисяч євро. Постачання клієнтських машин стартують лише через рік, наприкінці 2025-го.