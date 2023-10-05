Класична поведінка злочинця. У Зеленського відреагували на маячню Путіна про війну

Подоляк підкреслив, що цинічні заяви Путіна прозвучали на тлі навмисного удару росіян по лікарні у Херсоні та цивільному кафе в Харківській області.

"Брехня - це правда", "війна - це мир" - класична поведінка безумовного злочинця, який навмисне увірвався в чужу суверенну країну заради єдиної мети - масштабного знищення українців та масштабного руйнування всього українського", - зазначив Подоляк.

За його словами, зараз правильним рішенням буде влаштувати суд над Путіним. І цього можна досягти за допомогою прискорення постачання зброї Україні.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступив на заході у Валдаї.

Він цинічно заявив, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні, а "намагається її закінчити".