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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Класична поведінка злочинця. У Зеленського відреагували на маячню Путіна про війну

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Чергова заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що він нібито не розпочинав війни в Україні, є класичною поведінкою злочинця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Telegram.

Подоляк підкреслив, що цинічні заяви Путіна прозвучали на тлі навмисного удару росіян по лікарні у Херсоні та цивільному кафе в Харківській області.

"Брехня - це правда", "війна - це мир" - класична поведінка безумовного злочинця, який навмисне увірвався в чужу суверенну країну заради єдиної мети - масштабного знищення українців та масштабного руйнування всього українського", - зазначив Подоляк.

За його словами, зараз правильним рішенням буде влаштувати суд над Путіним. І цього можна досягти за допомогою прискорення постачання зброї Україні.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступив на заході у Валдаї.

Він цинічно заявив, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні, а "намагається її закінчити".

 

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