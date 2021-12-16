KJF проводится в центре еврейской культуры и общины, - Шай

"Мы сильнее, когда мы работаем вместе, как единый еврейский народ. Это мероприятие примечательно тем, что проводится в Киеве, некогда ярком центре еврейской культуры и общины. Сейчас, в тридцатую годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной, мы осознаем важность возрождения еврейской жизни из пепла", - отметил Шай.

Он подчеркнул, что Государство Израиль привержено обеспечению того, чтобы евреи имели право жить полноценной и счастливой еврейской жизнью, где бы они ни находились.

Как сообщал ранее президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, гостями и участниками третьего Kyiv Jewish Forum стали главы государств и представители правительств и парламентов из многих стран мира.

В частности, в Kyiv Jewish Forum приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители Еврокомиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, представители парламентов и правительств Украины, Израиля, Великобритании, Канады, Италии и других стран мира, а также ученые и бизнесмены.

Нынешний Kyiv Jewish Forum уже третий по счету. Первый KJF в 2019 году собрал более 500 участников. Гостями и участниками второго KJF в 2020 году были уже 83 000 человек, среди них - три президента, премьер-министр Израиля, представители Госдепартамента США, Палаты Лордов Великобритании, Еврокомиссии, а также правительств и парламентов из многих стран Европы и мира.