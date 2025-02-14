У Київському зоопарку поповнення: у пари гуанако народилося маля (фото)

У Київському зоопарку народилося дитинча гуанако. Маля, яке з’явилося у пари Ракель та Рікардо назвали Санчо. Дитинча вже почало вивчати навколишнє серидовище.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Малюк з’явився на світ міцним і здоровим, з вагою 8 кг. За три тижні він уже набрав 5 кг, продовжуючи харчуватися виключно маминим молоком. Попри це, допитливий Санчо вже пробував їсти зелені гілочки, але поки що не готовий відмовлятися від звичного раціону.

Батьки Санчо пильно слідкують за кожним його кроком. Працівники зоопарку розповідають, що вночі вся сім’я разом спить на м’якому сіні - тепер між Ракель і Рікардо завжди вкладається їхній синочок.

Київський зоопарк запрошує всіх бажаючих познайомитися з маленьким Санчо. Відвідати зоопарк можна щодня, вхід доступний до 15:00, а перебування на території можливе до 16:30.

Адміністрація закликає відвідувачів дотримуватися правил безпеки та, у разі повітряної тривоги, переходити до укриття.