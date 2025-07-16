У київському метро сталася пожежа, на "червоній гілці" обмежено рух поїздів

Нагадаємо, у квітні на станції київського метро "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд. Тоді закрили на вхід центральні станції метро "Хрещатик", "Театральна" та "Університет".

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